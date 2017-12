Les obsèques de Johnny, initiation massive au catholicisme

selon Fabrice de Chanceuil :

Alors qu’en d’autres circonstances, comme après des attentats, la religion n’a droit de cité qu’à travers de mornes et froids rituels inter-religieux, l’Église catholique, en cette journée de la laïcité, s’est offerte une audience (15 millions de téléspectateurs) que Le Jour du Seigneur n’a jamais eu et n’aura sans doute jamais. On aurait pu, pourtant, s’attendre au pire, avec le portrait géant de Johnny Halliday sur la façade de la Madeleine comme un jour de canonisation sur les murs du Vatican et par le mélange annoncé entre Gabriel Fauré et rock’n’roll, même si ce dernier n’est plus considéré, en soi et depuis longtemps, comme une musique satanique. Sans doute grâce à l’épouse du défunt, dont on dit qu’elle est sincèrement croyante, la cérémonie religieuse, qui n’était pas une messe en l’absence d’eucharistie, a été de haute tenue où la foi catholique a semblé réapparaître comme la religion naturelle des Français. Devant un parterre d’hommes politiques plutôt franc-maçons, de représentants du show-business majoritairement juifs et de la foule généralement indifférente, le célébrant, Mgr Benoist de Sinety, a su trouver les mots justes en centrant son homélie sur l’Amour, tandis que l’épître de Saint-Paul lu par Marion Cotillard et la prière universelle dite par Carole Bouquet étaient prononcés et entendus comme une évidence.

D’où cette interrogation : l’enterrement de Johnny Halliday a-t-il été aussi celui d’une certaine France appelée à disparaître avec lui ou la manifestation d’une France éternelle, habituellement refoulée, mais prête à renaître au premier signe favorable ?

Le célèbre « Allumez le feu » du chanteur disparu a fait ainsi retentir soudainement à nos oreilles l’appel de Jésus-Christ (Luc 12, 49-53) : « Je suis venu apporter le feu sur la Terre, et comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! ».