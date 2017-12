Réparer soi-même sa voiture ou son électroménager

Voitures, petit et gros électroménager, plomberie et électricité… Au lieu de payer très cher la réparation auprès d’un professionnel, de nombreux français tentent aujourd’hui de réparer eux-mêmes. Self-garages et repair cafés sont en plein boom et sur internet, le site Spareka propose 8 millions de pièces détachées pour les particuliers, accompagnées d’une assistance par visio-conférence pour ceux qui n’y arrivent pas. Peut-on tout réparer soi-même ? Comment certains fabricants s’arrangent-ils pour rendre leurs appareils irréparables pour leurs clients ?

Source : “Tout compte fait” de dimanche 3 décembre 2017, France 2.