Les Bermudes, premier pays au monde à abolir les parodies LGBT du mariage

Lu dans Le Courrier International :

“Les Bermudes sont le premier pays à avoir légalisé, puis interdit le mariage homosexuel”,écrit The Guardian ce jeudi 8 février, ajoutant que des voix se sont élevées dans l’archipel pour dénoncer “une marche arrière sans précédent dans le domaine des droits civiques”. Les Bermudes, situées au large de la côte est des États-Unis, sont un territoire britannique d’outre-mer et sont connues pour être un paradis fiscal.

Un revirement inédit

En mai 2017, la Cour suprême avait autorisé le mariage pour les personnes de même sexe, une décision remise en cause mi-décembre, lorsque les sénateurs ont adopté une loi pour revenir sur ce droit. C’est ce texte qu’a approuvé mercredi le gouverneur de l’île, John Rankin, assurant qu’il cherchait à “parvenir à un équilibre entre l’opposition au mariage homosexuel, sur cette île aux opinions sociales conservatrices, et le souci de respecter les décisions de justice européennes qui garantissent la reconnaissance et la protection des couples homosexuels sur le territoire”, note le Guardian.