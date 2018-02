Marine Le Pen se réjouit de l’exclusion de Mennel Ibtissem de “The Voice”

Marine Le Pen : « C’est la moindre des choses que Mennel se soit exclue de The Voice, elle est le révélateur que les fondamentalistes islamistes utilisent tous les moyens pour normaliser la présence de l’Islam radical. C’est inquiétant (…) Mais c’est aussi l’échec de tous les gouvernements qui se sont succédés. En refusant de lutter contre le fondamentalisme islamiste, en traitant d’islamophobes tous ceux qui pointaient du doigt l’islam radical, qui pontaient du doigt l’islam politique en exigeant que des décisions fermes soient prises contre lui, et bien maintenant la moindre critique formulée à l’égard de quelqu’un qui soutient le terrorisme est considérée comme une marque d’islamophobie. C’est de la responsabilité de ceux qui nous ont dirigés depuis des années et qui ont laissé cela se faire dans notre pays. »

Source : CNEWS, dimanche 11 février 2018, 10h30