Comprendre le Sahara occidental (Pascal Boniface)

Alors que les États-Unis ont reconnu, fin 2020, la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental en échange de la normalisation des relations entre Rabat et Tel Aviv, la tension reste vive autour du territoire du Sahara occidental. Pascal Boniface revient dans cette vidéo agrémentée de cartes, photos et infographies, sur l’histoire d’un territoire disputé, et où les acteurs – Maroc​, Polisario​, Algérie​, Espagne​, Mauritanie​ – sont nombreux. Conflit larvé, la situation au Sahara occidental reste aujourd’hui source de tension entre Rabat et Alger. L’Algérie soutient le Front Polisario qui revendique l’indépendance de la République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD​), tandis que le Maroc revendique une souveraineté totale sur la région et joue la carte du développement économique :