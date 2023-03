HALTE AU FEU! L APPEL DU GENERAL MARTINEZ A MACRON

HALTE AU FEU ! ‘APPEL DU GENERAL MARTINEZ A EMMANUEL MACRON SUR L’UKRAINE.





Au moment où Viktor Orban, le premier ministre hongrois déclare, à la radio Kossuth, que l’Occident est sur le point de discuter de l’envoi de troupes sur le sol Ukrainien, le Général Antoine Martinez adresse, sur le site de Place d’Armes , une lettre ouverte au Président français, aux représentants de la Nation, et au peuple français dans lequel il s’inquiète des risques d’embrasement et de débordement au delà du territoire ukrainien du fait du soutien massif de Kiev décidé par l’OTAN.



Un soutien, écrit-il, qui pourrait conduire les dirigeants russes à considérer cette démarche comme belliqueuse à leur égard. Les pays européens, membres de l’OTAN, traités de ce fait comme co-belligérants seraient donc en première ligne et potentiellement sous la menace directe de frappes de représailles, ce qui déclencherait une phase nouvelle de cette guerre qui deviendrait incontrôlable.



« Il est encore temps d’arrêter le massacre ! » Il appelle donc Emmanuel Macron à un sursaut inspiré par la raison, il demande aux parlementaires d’exiger un débat au Parlement, et prie les Français de prendre conscience des enjeux qui touchent à leur sécurité et donc à leur avenir.



il souligne alors qu’il est indispensable de rapporter les faits qui contredisent le discours officiel qui découle d’un narratif partiel et partial imposé aux Français. « Les responsables des guerres ne sont pas ceux qui les déclenchent, mais ceux qui les ont rendues inévitables » (Montesquieu). En l’occurrence, la Russie a déclenché cette guerre le 24 février 2022, mais ce sont les États-Unis qui l’ont rendue inévitable. Et il explique, en détails le déroulement des faits qui ont conduit les Russes à attaquer l’Ukraine.

Le Général Martinez explique que cette stratégie délibérément agressive à l’égard de la Russie a été conçue et présentée par Zbignew Brzezinski dans son ouvrage « Le grand échiquier » dès 1997. « L’Amérique doit absolument s’emparer de l’Ukraine, parce que l’Ukraine est le pivot de la puissance russe en Europe. Une fois l’Ukraine séparée de la Russie, la Russie n’est plus une menace ». En une phrase, cela peut expliquer, a posteriori, la décision de la Russie d’attaquer la première le 24 février 2022. «

«La concrétisation de cet objectif est exprimée par la révolution de Maïdan préparée pendant des années et déclenchée en 2014 par un véritable coup d’État fomenté par la CIA qui a entraîné le renversement du président ukrainien pro-russe, provoqué la division du pays et débouché sur une véritable guerre civile avec le bombardement et le massacre des populations ukrainiennes du Donbass par le nouveau régime, parce que russophones et tournées vers la Russie. »

Le général rappelle alors qu’ »Un accord de partenariat stratégique et militaire a été signé entre Washington et Kiev le 10 novembre 2021, trois mois avant l’offensive ukrainienne sur le Donbass le 16 février 2022 qui a entraîné la réponse russe le 24 février. Cet accord scelle une alliance entre les Etats-Unis et l’Ukraine, est dirigé contre la Russie et promet à Kiev l’entrée dans l’OTAN. «

Sans oublier la faillite des accords de Minsk dont l’aveu cynique de Mme Merkel que ces accords n’étaient qu’un subterfuge destiné à tromper la Russie et à permettre au nouveau régime ukrainien de gagner du temps pour s’organiser, s’armer et se préparer. Et de conclure après avoir évoqué les terribles pertes humaines :

Cette guerre est bien celle des États-Unis et n’est absolument pas dans l’intérêt des Européens qui se suicident économiquement et géopolitiquement en raison des sanctions décidées contre la Russie et qui risquent, à présent, d’être impliqués directement dans ce conflit. Le temps de la raison n’est-il pas venu avant qu’il ne soit trop tard ?



Floris de Bonneville

