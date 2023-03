Stanislas Rigault, président de Génération Z et membre du bureau exécutif de Reconquête, était l’invité de BFM Côte d’Azur. Il a évoqué l’annulation de son débat à l’Université de Nice et la lâcheté du président de l’Université suite aux pressions de l’extrême gauche. Il a aussi abordé la future élection municipale à Nice et a appelé à l’union des droites pour battre Christian Estrosi :