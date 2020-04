La fin du confinement va-t-elle tourner à la révolution ?

« Des réseaux d’ultra-droite et d’ultra-gauche très actifs, qui appellent à préparer un certain nombre d’actes ». Voici ce à quoi prévoit de pallier le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner. Alors que la crise sanitaire est loin d’être terminée, certains collectifs d’ultra-gauche et d’ultra-droite appellent à de larges rassemblements à la fin du confinement. Comme le révèle une enquête du Parisien ce samedi 11 avril, la page Facebook d’un collectif intitulé « Refusons le retour à la normale », prévoit un événement depuis le 4 avril. Si la date de l’événement n’est pas mentionnée, l’horaire est connu : 11 heures. Ce message y est fièrement affiché : « Notre colère ne sera pas confinée. Retrouvons-nous dans la rue dès la fin du confinement ! Mettons le pouvoir en quarantaine ! » D’autres manifestations seraient prévues pour le premier samedi post-confinement.

Source.