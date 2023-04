Idée reçue : “On a parqué les immigrés dans les banlieues”

Les logements sociaux sont intéressants car ils ne sont pas chers, et c’est la raison pour laquelle les habitants y sont en moyenne plus pauvres.

Ajoutons enfin que cet argument repose sur un présupposé, qui est le fait que la banlieue soit un lieu de vie enclavé et "délaissé par l'État" et qu’il est peu enviable d’y habiter.

En effet, les pop. des banlieues sont très mobiles et connaissent bien plus fréquemment l’ascension économique et sociale que celles de la France périphérique :

Ce territoire est régulièrement l’objet de l’attention de l’Etat et de ses politiques publiques (politique de développement, politique de la ville…), est bien quadrillé d’infrastructures (transports publics, etc.). pic.twitter.com/Iq1ACaCzJS

Ces populations immigrées de banlieues ont donc plus d’opportunités à leur disposition pour trouver un emploi, plus de chance de connaître l’ascension sociale et économique, et plus d’accès aux services publics.

