Inquiétante radicalisation à l’extrême centre

Autrefois être centriste c'était être modéré! Mais est-on modéré aujourd'hui quand on impose l'ouverture générale des frontières (500000 entrées d'immigrés par an), une dette colossale, le saccage des paysages (éoliennes), la restriction des libertés au nom du covid ou du climat?… https://t.co/aDiDa2pQPH

@OlivierBabeau, il n'y a plus de centrisme, tout au plus un parti central aspirant à rejeter tous les autres en marge du débat et pratiquant en son sein non pas la modération centriste mais le “centralisme démocratique” sans oublier le culte de la personnalité… #ExtremeCentre

