Le mythe de la voiture électrique

Le parlement européen vient voter la fin de la vente de véhicule thermique dès 2035 ? Pour le marché européen, les constructeurs automobiles ne pourront produire désormais que des véhicule électriques. Si le véhicule électrique permet au métropole de réduire leur émission et la qualité de l’air, sa production et sa recharge sont-elles réellement écologiques ? Dans cette vidéo on va voir comment l’objectif de la commission est difficilement atteignable, comment nous ne faisons que délocaliser nos émissions et comment les batteries électriques s’annoncent être le désastre écologique de notre temps :

Source : VA+