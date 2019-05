Quand on pense aux super-héros, on pense à Batman, Spiderman, ou Wonder Woman. Et personne ne se souvient des années glorieuses des super-héros français, quand Fantax, Fulguros ou Véga la Magicienne régnaient en maîtres. Leurs aventures trépidantes séduisaient pourtant la jeunesse d’avant-guerre, tout autant que les comics. Alors qui a tué les super-héros français ?

Source : Arte