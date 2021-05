Dans son nouveau livre, Patrick Buisson, politologue, essayiste et auteur d’une œuvre monumentale de plus de 500 pages, “La fin d’un monde”, nous explique comment la petite bourgeoisie éduquée a fait basculer un monde des passions françaises vers le progressisme absolu. Il revient sur les “quinze piteuses” que représentent les années 1960-1975, et qui ont entamé l’écroulement moderne :