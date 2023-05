Wokisme : l’université est-elle sous emprise ? (Eugénie Bastié et Nathalie Heinich)

Conférences perturbées, entrisme de la race et du genre à l’université, étudiants offensés… À cause du wokisme, l’université est le théâtre d’une confusion grandissante entre le savoir et le militantisme. Les sciences sociales, notamment la sociologie, sont particulièrement touchées par ce phénomène woke. Est-ce une fatalité? Pour y répondre, Eugénie Bastié reçoît la sociologue Nathalie Heinich :

Source : Le Figaro