Vladimir Poutine : « Le Trump réel est complètement différent du Trump à la télé »

Rosanna Lockwood (RT) : « Le Président Russe Vladimir Poutine a donné ses impressions sur Donald Trump après leur rencontre en marge du sommet du G20. S’adressant à la presse samedi, il a loué le chef d’Etat américain et son approche de leurs discussions. »

Vladimir Poutine : « Donald Trump et moi avons établi une relation. Cela peut sembler étrange, mais le Trump réel est complètement différent de celui à la télé. Il est très porté sur le business, et c’est facile de parler avec lui. Je pense que si nous continuons à parler ensemble, comme nous l’avons fait hier, nous pourrons restaurer les relations entre les Etats-Unis et la Russie, et élever la coopération entre nos deux pays à un nouveau niveau. »

Ilya Petrenko (RT) : « ‘Deux différents Trump’, vous avez bien entendu. C’est comme cela que le présente le président russe. Mais M. Poutine n’a rencontré qu’un Donald Trump dans cette chambre bleue vendredi, et, comme on l’a appris de Rex Tillerson, ‘Il y a eu une alchimie positive entre les deux hommes’. »

Rex Tillerson (Secrétaire d’Etat) : « Il y a tant à dire. Tous les problèmes ont été traités à un degré ou un autre. Je pense qu’il y a eu un tel niveau d’implication dans les échanges, qu’aucun des deux ne voulait s’arrêter. J’ai dû plusieurs fois rappeler au Président que les gens écoutaient aux portes. Je crois qu’à un moment, ils ont même envoyé la Première Dame pour qu’elle nous sorte de la pièce, et ça n’a pas non plus fonctionné. »

Ilya Petrenko (RT) : « Si ce blond qui a passé plus de deux heures à parler à Vladimir Poutine est le vrai Donald Trump, alors interviendra potentiellement le tant attendu dégel des relations, selon Vladimir Poutine. Pour en revenir aux nombreux problèmes dont ont discuté les deux présidents, ils ont évidemment passé beaucoup de temps à parler de la Syrie, ce qui a résulté en l’annonce fracassante d’un cessez-le-feu dans trois régions du pays. Lors de la conférence de presse du président russe, on l’a entendu qualifier cet accord de ‘pas de géant’. Et il se trouve que cet accord a été négocié non seulement par les États-Unis et la Russie, mais aussi par Israël et la Jordanie. Mais les médias US semblaient surtout intéressés sur si oui ou non Trump mettrait la pression sur Poutine sur la présumée ingérence russe sur la présidentielle. »

Source : Russia Today, dimanche 9 juillet 2017