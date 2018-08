Un jeu de rôles médiéval grandeur nature en Mayenne

La légende d’Hyborée, 4ème épisode c’est parti depuis jeudi soir et pour tout le week-end sur un immense site naturel à quelques encablures de Laval. C’est un jeu de rôles grandeur nature, un GN disent les initiés. Dans une ambiance très “Game of Thrones”, 1 000 joueurs venus de France mais encore de Belgique ou du Luxembourg vivent 100% immergés dans un monde imaginaire. Moyenne d’âge entre 20 et 35 ans, mais ce n’est pas un jeu d’enfant, il y a une vraie trame écrite par avance d’une saison à l’autre comme une série télé ou plutôt comme les nouvelles de Howard dont ils s’inspirent, l’auteur de Conan le Barbare. Avec costumes à l’appui :