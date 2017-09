Julien Sanchez : « J’alerte les Français sur la substitution de population »

Julien Sanchez (maire Front National de Beaucaire) : « Je voudrais alerter les Français sur les phénomènes migratoires qui sont très très importants actuellement : Il y a aujourd’hui 27% des enfants qui naissent sur le sol français qui ont au moins 1 parent né à l’étranger, hors Union Européenne, et nous avons aujourd’hui une substitution de population qui est en cours. Nous avons également un phénomène migratoire et de clandestins qui est très important sur le sol français, et on priorise les clandestins par rapport aux Français, et ça, il faut alerter les Français là-dessus et agir ! »

Source : France Info, 9 septembre 2017, 8h57