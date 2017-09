“On est en train de travailler sur la verbalisation du harcèlement de rue”, annonce Marlène Schiappa. Immigration = toujours plus de lois liberticides

Une nouvelle loi liberticide, une ! Invitée de Jean-Jacques Bourdin sur BFMTV et RMC ce mardi, la secrétaire d’État en charge de l’égalité entre hommes et femmes Marlène Schiappa a annoncé “travailler avec Gérard Collomb” sur la verbalisation du harcèlement de rue. A cause des immigrés et de ceux qui les laissent entrer et coloniser le pays, la drague de rue sera-t-elle bientôt interdite par la loi au pays de Don Juan ?