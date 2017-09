Les tensions entre l’UE et certains pays de l’Est, comme la Pologne et la Hongrie, sont vives : refus d’accueillir des clandestins, restrictions en matière de propagande/d’entrisme gauchiste, travailleurs détachés… Les dossiers épineux s’accumulent. Un débat entre le macroniste Jean Arthuis et un élu sympathisant du PiS organisé par France 24 :