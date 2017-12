Mort du grand patron de “Ouest-France” : les combats d’un démocrate chrétien

« Ouest-France en deuil » titre aujourd’hui le premier quotidien de France. 675 000 exemplaires couvrant les trois régions du Grand Ouest, les journaux de la Loire, une myriade d’hebdomadaires locaux. Un empire de papier, un empire familial qui a su résister aux assauts des puissants pour préserver son indépendance financière et sa ligne éditoriale. Des valeurs chevillées au corps de cette vaste rédaction et de ses dirigeants, puisant leurs combats et leur éthique à la source de la démocratie chrétienne. Ainsi va l’héritage de François-Régis Hutin. Patron de presse humaniste, mort hier, non sans adresser à ses lecteurs et collaborateurs un édito posthume, paru ce matin :

