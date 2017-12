Nicolas Doze : vers l’assurance-chômage universelle ?

Le gouvernement devrait lancer cette semaine les concertations sur la réforme de l’assurance-chômage, un engagement de campagne d’Emmanuel Macron. Matignon a l’intention de rendre cette mesure universelle en donnant des droits aux démissionnaires et aux indépendants. Il veut également instaurer le système bonus-malus et mettre fin au paritarisme. Mais dans un document de 15 pages remis à l’exécutif avant le début de ces discussions, patronats et syndicats de salariés font front commun pour ne rien changer au dispositif actuel.

Source : “Intégrale placements” du lundi 11 décembre 2017, présenté par Guillaume Sommerer, BFM Business.