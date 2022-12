« Ici, y'a qu'des africains et des musulmans, on est tous ensemble […] nous on a un truc c'est Allah, c'est Allah il a tout fait ! »

– Vous aimeriez affronter qui ?

« La France. Combattre la France. » #FRAMAR pic.twitter.com/2lRb47JCIy

— déscotomisateur  (@descotomisateur) December 11, 2022