Grève du 13 janvier : Les syndicats de l’Éducation nationale complotent contre les libertés des Français

Pas question que je soutienne la #Greve13Janvier appelée par des syndicats qui n'ont pas pipé mot lorsque les personnels non vaccinés ont été suspendus et l'État de droit bafoué mais qui réclament plus de protocoles, plus de masques, en un mot plus de contraintes. Pitoyable ! — René Chiche (@rene_chiche) January 7, 2022

Des syndicats d'enseignants (pas le mien) appellent à une #Greve13Janvier.

Pour dénoncer les atteintes à l'État de droit ?

Pour dénoncer la ségrégation envers les personnes non vaccinées ?

Pour défendre les personnels suspendus ?

Non.

Pour des masques et la fermeture des classes. — René Chiche (@rene_chiche) January 9, 2022

Personne ne peut nier que la situation sanitaire n'est pas anodine dans l'Education nationale. Mais est-elle aussi catastrophique que le disent tous ces syndicats opportunistes qui appellent à la grève le 13 janvier ? Ce n'est pas ce qui ressort des données chiffrées… pic.twitter.com/Y95JucPjFq — A&D académie de Reims (@ADacademieReims) January 9, 2022

La #Greve13Janvier à laquelle appellent presque tous les syndicats de l'EN participe à la psychose collective autant qu'elle en est le produit. Des enseignants triplement vaccinés demandent à être mieux protégés contre une maladie qu'ils n'ont aucune raison de craindre. Sans moi. — René Chiche (@rene_chiche) January 10, 2022

Il faut en finir avec les protocoles de fous, les tests inutiles et autres entraves insensées à un enseignement digne de ce nom. Cessez de vouloir transformer les salles de classe en blocs opératoires et les écoles en hôpitaux psychiatriques ! #Greve13Janvier #GreveDesEcoles — René Chiche (@rene_chiche) January 10, 2022

Jadis, les syndicats d'enseignants auraient été les premiers à protester contre les atteintes à l'État de droit et la ségrégation.

Aujourd'hui, ils sont tout juste capables de réclamer des FFP2 et des capteurs de CO2.

Heureusement, la plupart des enseignants s'en désintéressent. — René Chiche (@rene_chiche) January 10, 2022

Je comprends la colère de certains collègues épuisés par les protocoles absurdes et le port du masque qui vont faire la #Greve13Janvier mais continuerai à dénoncer l'imbécillité et l'opportunisme des organisations qui les trompent et réclament encore plus de mesures insensées. — René Chiche (@rene_chiche) January 10, 2022

Les syndicats qui appellent à la #Greve13Janvier demandent aux enseignants épuisés par le port du masque et les protocoles insensés de donner une journée de leur maigre salaire pour obtenir des FFP2 et des protocoles "plus protecteurs", c'est-à-dire plus insensés !

Misère ! — René Chiche (@rene_chiche) January 12, 2022

