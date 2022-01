Le pass vaccinal restera probablement en vigueur pendant des années et sera dupliqué dans d’autres domaines si nous ne forçons pas les pourris qui l’ont voté à le retirer

Le pass vaccinal restera probablement en vigueur pendant des années et sera dupliqué dans d’autres domaines si nous ne forçons pas les pourris qui l’ont voté à le retirer

Nous sommes le groupe témoin de leurs mensonges et incompétence. Tant que nous ne sommes pas “vaccinés”, ils ne peuvent pas réécrire l’Histoire et prétendre sérieusement que leur politique folle et liberticide ainsi que Big Pharma nous ont sauvés du Covid. Les terroristes au pouvoir ne reculeront désormais devant rien pour faire de nous des esclaves quémandant quelques libertés en échange de la piqure trimestrielle :