Ces commerçants se battent pour conserver leurs panneaux publicitaires à l’entrée de leur ville

Pendant ce temps, les GMS se marrent. Ils veulent garder leurs panneaux publicitaires. Alors que les pré-enseignes sur pied signalant commerces, restaurants et hôtels à l’entrée des petites agglomérations doivent disparaître, commerçants, restaurateurs et hôteliers font de la résistance. Ils estiment que pour survivre, ils doivent pouvoir conserver cette visibilité. C’est le cas à Duras, un village d’un peu plus de 1300 habitants du Lot-et-Garonne :