Le Dr Li Wen Liang, “le héros qui a dit la vérité”, était chrétien

“Partout en Chine, les gens parlent du Dr Li Wen Liang. C’est le médecin qui a découvert le nouveau coronavirus et au petit matin du 7 février à 2 h 58, il a été promu à la gloire et est parti vers notre Père céleste.

En décembre de l’année dernière, il a été arrêté pour avoir dénoncé des rumeurs sur une mystérieuse pneumonie comme un virus. Ce matin, nous avons découvert qu’il était en fait un frère en Christ. Nos cœurs sont profondément émus par son choix sacrificiel de faire connaître le virus malgré les risques auxquels il est confronté, en particulier pour sa réputation et sa propre santé.

Il a continué à soigner les patients jusqu’à ce qu’il soit lui-même infecté. Quel héritage laisser derrière lui ce que signifie être comme Jésus pour ceux qui souffrent en temps de crise.

Il a choisi d’être un exemple d’Emmanuel, «Dieu avec nous» pour les habitants de Wuhan.

Pouvez-vous imaginer la joie qu’il a dû ressentir en entrant dans l’éternité et en entendant les mots: “Bien joué, mon bon et fidèle serviteur”?

Alors aujourd’hui, veuillez prier pour sa famille, en particulier sa femme qui est également infectée et enceinte de 8 mois de leur deuxième enfant. Que Dieu les guérisse surnaturellement et leur donne grâce, paix, force et réconfort pendant cette période.

Le Dr Li Wen Liang a écrit un poème chinois profondément touchant sur la façon dont sa famille lui manquerait, son bien-aimé Wuhan Il a cité 2 Tim 4: 7-8 J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m’est réservée ; le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement.”