CES MESURES SANITAIRES IRREFLECHIES

On se demande bien dans quelle chambre obscure, dans quel cabinet, dans quelle administration, en fait, qui s’autorise à prendre des décisions totalement disproportionnées pour combattre un virus qui touche, au final, si peu de citoyens. Et quelle est l’autorité suprême qui avalise de telles décisions.



Car enfin, et je reviens à la fermeture des salles de spectacle et des restaurants dont plus personne ne nie qu’elle est absurde et aberrante. On sait que le virus circule de personne à personne dans des endroits clos où les gestes barrières ne sont pas respectées. On sait aussi que seule une étude américaine avait décrété que restaurants, bars et salles obscures, étaient des repères du Covid-19. Curieusement, aucune enquête n’a été conduite en France pour valider cette étude, et malgré tout, décision suprême a été prise : fermez tout. On reverra à la Trinité si on peut lever les rideaux de ces établissements. Et notre éminent Président, magnanime, a ouvert les cordons de la bourse. La formule de son prédécesseur François Hollande, « c’est pas cher, c ‘est l’État qui paie devenant « quoiqu’il en coûte ».

Mais en dehors de l’indemnisation très partielle et très coûteuse, rien n’a été pensé pour endiguer le choc psychologique des mesures qui sont imposées aux Français. Emmanuel Macron pense nous avoir fait un formidable cadeau en repoussant un troisième confinement. Un troisième qui aurait prouvé que les deux autres n’avaient donc pas eu l’efficacité attendue. Contre ce report, car n’en doutions pas que ce n’est qu’un report, « on » et je redemande qui se cache derrière ce pronom indéfini, Jean Castex a fermé tous les centres commerciaux de plus de 20.000 mètres carrés. Et il a refusé de permettre aux restaurateurs d’ouvrir au moins leurs terrasses.



Et en avant pour de nouvelles indemnités, à grande échelle, celle là, vu le chiffre d’affaires de ces monstres du commerce. Mais ce « on » a t-il jamais été faire ses courses à Parly 2 dont toutes les boutiques ont pris toutes les mesures nécessaires pour protéger leur clientèle. Ce « on » a t-il jamais parcouru les immenses allées d’Ikéa où la distanciation est très clairement évidente et où le risque de diffusion des particules virales est infime ?



Alors, oui, Monsieur le Président, je pose une fois de plus la question. Sans parodier la chanson que Sandrine Saroche a consacré à Jean-François Delfraissy sur Paris Première, mercredi dernier. ( On a tous quelque chose de Delfraissy, air connu ) Comment allez-vous permettre à la France de vivre à peu près normalement, de retrouver une raison de vivre ?

Quand allez vous prier ce « on » à redescendre sur terre, quitter leur douillet cabinet, leur restaurant du Sénat, de l’Assemblée et autres cantines de luxe, pour voir comment vivent les Français qu’ils harassent de leurs décision inappropriées ? Quand allez-vous enlever aux membres du Conseil Scientifique et à un tas de médecins, professeurs etc… cette autorité dont vous les avez dotés ? « Évacuons les politiques. Comité d’experts, conseil de Défense ont remplacé le Conseil des Ministres. » a déclaré l’euro-député Hervé Juvin au micro d’André Bercoff. Et il poursuit : « ca ne marche pas. Pour savoir comment les Français doivent vivre, pour faire face à cet ennemi invisible, c ‘est tôt ou tard la décision politique qui l’emporte ».

Alors, Emmanuel Macron, redonnez nous le goût de vivre avec autant de conviction que vous avez refusé de nous confiner une troisième fois.



Floris de Bonneville.