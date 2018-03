I-Média#191 : Élections en Italie, le retour des fachos ?

Une émission présentée par Hervé Grandchamp et Michel Geoffroy (qui remplace Jean Yves Le Gallou)

01:35 Élections en Italie, le retour des fachos ?

Élections législatives et sénatoriales en Italie, c’est la percée de la coalition de droite, du mouvement 5 étoiles et l’échec Mattéo Renzi. Pour les médias c’est un « cataclysme » qu’il faut diaboliser.



12:30 Le Zapping d’I-Média

Le média AJ+ s’élève contre la glottophobie (c’est-à-dire, contre les discriminations linguistiques) particulièrement dans les médias. Le terme a été forgé par Philippe Blanchet comme une arme pour lutter contre la bonne pratique de la langue française. Discrimination, Phobie… toutes les excuses sont bonnes pour victimiser l’étudiant journaliste recalé à un entretiens d’embauche. Les « phobes » sont partout !!! Europhobes homophobes. Comme dirait Philippe Muray, le « phobe » est un névrosé qu’il faut « fourrer à l’asile », il faut le « mettre en cage. Dans la cage aux phobe »

21:46 Arte et les mouvement pro vie : entre manipulation et complotisme

Mardi 06 mars, la chaine Arte diffusait le reportage « Avortement, les croisés contre attaquent ». Un reportage à charge contre les mouvement pro vies, jonglant entre la manipulation et le complotisme.

35:12 Les tweets de la semaine

Bobard par le titre pour France Info : A Rueil-Malmaison deux homosexuels ont été agressés verbalement dans un supermarché. France info titre « Des mecs comme vous, on les égorge ». Mais la phrase prononcée par l’agresseur était « Des mecs comme vous, en Algérie, on les égorge » L’expression « en Algérie » a été supprimé par le média du service public pour mettre en avant le « caractère homophobe de l’insulte » et peut être aussi pour masque l’origine de l’agresseur.

38:34 Bobard d’or, le palmarès 2018

Lundi 12 mars a lieu la 9ème cérémonie des bobards d’or. Retour sur les 14 bobards sont en compétition.