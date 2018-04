Violence au lycée de Stains (93) : « Ils l’ont frappé avec un tournevis et un marteau »

Une étudiante décrit une agression ultra-violente qui a eu lieu dans son lycée de Stains (93) où trois jeunes cagoulés se sont présentés à l’heure de la récré et ont agressé un lycéen : « Ils le frappent, ils le mettent au sol, et de là ils sortent un tournevis pour le frapper. Et quand il est assommé, ils lui mettent un coup de marteau dans la tête et j’ai vu son crâne s’entrouvrir. »

Source : France 2, 9 avril 2018, 20h20