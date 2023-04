Le wokisme, une religion universitaire

"Ces hypothèses ne rendent pas compte du fait le plus étonnant, c'est-à-dire que les théories woke se sont d'abord développées au sein des universités. Comment expliquer que des universitaires, théoriquement éduqués et dotés d'esprit critique,… pic.twitter.com/2BXoGeqipY

« des universitaires théoriquement éduqués et dotés d'esprit critique »

C'est une erreur de conception fondamentale.

Schumpeter, Volkoff, Munzenberg et … Goebbels l'ont expliqué : plus on est diplômé, plus on est vulnérable à l'endoctrinement par les mots et par les concepts.

