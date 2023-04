BFM TV donne la parole au journaliste de gauche Thomas Huchon et à une libraire de gauche de Paris de décrypter ce phénomène après avoir mis en cause La Fnac et Amazon :

Achat militant, fruit d’une effervescence conspi en ligne qui ne représente pas l’opinion de la majorité des français ni du consensus scientifique, le business des ouvrages covido-sceptiques. https://t.co/2kzYsblTkK — Tristan Mendès France (@tristanmf) April 11, 2023