En refusant de s’allier avec Reconquête, Marine Le Pen trahit ses électeurs bien qu’elle prétende le contraire

Si MLP, Z et NDA s’étaient alliés pour les élections législatives,

Il y aurait eu plus de 100 députés RN et une vingtaine de députés de Z à l’Assemblée Nationale.

✅Cela permettait d’avoir un important temps de parole et des moyens humains et financiers pour travailler.

— Philippe Murer 🇫🇷 (@PhilippeMurer) May 11, 2022