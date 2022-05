Nice : l’ensemble du groupe d’opposition RN se range derrière Philippe Vardon, que refuse d’investir la direction nationale du RN…

— Paul Cébille (@Ellibec) May 11, 2022

Et un autre ancrage local mis par terre par le RN

📢 « L’ensemble du groupe des élus @_RetrouverNice est uni et déterminé autour de @P_Vardon et c'est tous ensemble que nous portons sa candidature dans la #circo0603. Nous appelons tous les électeurs de la droite et du camp national à se rassembler derrière lui! ».#UnionNationale pic.twitter.com/j1k2aYjdUd

— Jean Moucheboeuf (@JeanMoucheboeuf) May 11, 2022