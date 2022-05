Philippe Fabry : “L’écologie coïncide exactement avec l’entassement urbain”

— Philippe Fabry (@Historionome) May 12, 2022

Dans les médias, on se plaît à croire que si l'écologie est principalement un souci de diplômés urbains, c'est parce qu'il s'agit d'un souci de gens éduqués, au fait des problèmes climatiques car faisant l'effort de s'instruire sur le sujet et de faire confiance à la science.1/10

Et c'est un réflexe assez commun des élites, j'entends la fraction la plus instruite de la population, que de croire qu'elle a les idées qu'elle a précisément parce qu'elle est instruite, alors que les autres, les populistes, sont des gens ignorants et superstitieux. 2/10

— Philippe Fabry (@Historionome) May 12, 2022