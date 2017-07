Au Salvador, la triple peine pour une jeune femme : le viol, l’avortement et 30 ans de prison !

Les lobbies pro-mort et autres merdias occidentaux vont se servir de cette injustice pour faire pression en faveur de la légalisation de l’avortement. Rappelons-le, l’avortement est un crime de la femme mais surtout de la société (encore plus lorsqu’il y a eu viol) contre l’enfant à naître, innocent parmi les innocents. Oui à la sensibilisation, aux aides et à l’interdiction lorsque c’est possible, au moins comme objectif législatif dans les pays où l’acte est légal depuis longtemps (comme en France), oui à une répression sévère contre les médecins qui le pratiquent au mépris du serment d’Hippocrate, non à la double voire triple peine contre ces jeunes femmes déjà traumatisées par l’acte. Elles doivent être sanctionnées, au moins symboliquement, mais pas par des peines aussi lourdes que trente ans de prison :