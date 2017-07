Selon un pédiatre, l’idéologie « transgenre » violente et abuse les enfants

Elle est présidente de l’American College of Pediatricians, pédiatre elle-même et mère de famille catholique. Michelle Cretella prend la parole sur LifeSite News pour dénoncer la violence, la maltraitance que l’idéologie transgenre fait subir aux enfants, via le fameux protocole de transition censé non pas soigner (car il ne faut plus parler de trouble mental), mais « réviser » leur assignation sexuelle de naissance.

Les arguments sont biaisés, les études faussées – mais le raz-de-marée est puissant.

La « transidentité » : la nouvelle norme

Michelle Cretella le rappelle : il y a quelques années, peu auraient imaginé ces histoires d’accès controversé aux toilettes hommes/femmes… Et pourtant, cette idéologie acharnée « a infecté nos lois » et dérive aujourd’hui – c’est le drame – sur nos enfants, « avec le soutien croissant apparent de la communauté médicale professionnelle ». Ceux qui affichent une opinion divergente sur le sujet se voient aussitôt disqualifiés…

Le Dr Cretella a vécu ce retournement. Pédiatre spécialisé dans la santé comportementale, membre du conseil d’administration et présidente de l’« American College of Pediatricians », elle a aussi siégé au conseil d’administration de l’« Alliance for Therapeutic Choice and Scientific Integrity » entre 2010 et 2015, une organisation qui défendait le droit des patients à recevoir une psychothérapie pour les conflits d’identité sexuelle.

« J’ai été témoin d’une augmentation du consensus médical sur la nature de l’identité de genre. Ce que les médecins traitaient autrefois comme une maladie mentale, la communauté médicale l’affirme aujourd’hui, en grande partie, normal et même le promeut ».

Lire la suite !

Il suffit de voir la multiplication des « cliniques de genre » pédiatriques consacrées à la réassignation de ces enfants en difficulté avec leur sexe biologique – un état de détresse renommé « dysphorie du genre » en 2013. En 2014, il y en avait 24, regroupées principalement le long de la côte est et en Californie. Un an plus tard, il y en avait 40 à travers le pays (et vu les programmes de formation mis en place pour les nouveaux pédiatres, elles devraient continuer à proliférer). Lire la suite !