Trump à l’OTAN : « J’ai dit à l’Union européenne de faire très attention à l’immigration »

Donald Trump lors d’une conférence de presse au sommet de l’OTAN : « Je suis très ferme sur l’immigration. J’ai dit aujourd’hui : «Vous devez l’arrêter. Vous ruinez … vous aurez de nombreux problèmes». Regardez ce qui se passe à travers le monde avec l’immigration. J’ai au moins partiellement remporté l’élection en raison de l’immigration. Regardez l’Italie. Giuseppe (Conte), que je connais assez bien depuis maintenant 1 mois et demie … Il (ceux qui l’ont nommé, ndlr) a gagné l’élection en raison de sa politique migratoire ferme en Italie. Je pense que beaucoup de personnes en Grande Bretagne … Je pense que c’est pour ça que le Brexit a eu lieu. Je dirais que l’immigration est un sujet très important. J’ai leur dit aujourd’hui à l’Union Européenne qu’ils feraient mieux de faire très attention car l’immigration est en train de prendre le dessus en Europe, et qu’ils feraient mieux de faire très très attention. Je l’ai dit haut et fort. »