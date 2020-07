Les merdias ne nous donnent pas les vrais prénoms des agresseurs pour que nous ne sachions pas qu’il s’agit d’immigrés

Mensonge médiatique reconnu :les journalistes admettent enfin que , par exemple, lors d’une « tournante » avec Ali , Mohamed et Mokhtar , ils préfèrent faussement les prénommer Alain , Michel et Maurice « pour ne pas alimenter le populisme ». Aimable pour les prénoms chrétiens. https://t.co/yTU96i4DRZ

Je confirme ! J’ai fait partie de ces journalistes dans les années 90 au motif que les prénoms ce n’était pas signifiant et qu’il ne fallIait pas donner des arguments au FN. Erreur ! Comme le dit Renaud Dély :”En ne les donnant pas, on l’alimente”. C’est valable pour hier et auj. https://t.co/uTxhKvFTsj

