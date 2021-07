Au Liban, la situation continue de s’aggraver alors que les pharmacies ont lancé une grève très suivie et que deux grandes centrales électriques sont à l’arrêt pour cause de pénurie de carburant. Dans ce contexte de crise multiple, le Vatican s’inquiète de l’avenir de la communauté chrétienne au pays et craint son départ. Arthur Lanternier, chef de mission au Liban pour SOS chrétien d’Orient, apporte son éclairage :

Source : RT France