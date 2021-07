« Une dictature vaccinale qui s’instaure » : Me Gilbert Collard commente l’allocution de Macron (VIDÉO)

Lors d’une allocation télévisée ce 12 juillet, Emmanuel Macron a annoncé la vaccination obligatoire «pour tous ceux au contact des personnes fragiles», dont les aides-soignants. Cette mesure concerne les personnels soignants et non soignants des hôpitaux, cliniques, Ehpad et maisons de retraite. Les professionnels et bénévoles auprès des personnes âgées, y compris à domicile, sont également concernés et auront jusqu’au 15 septembre pour s’y conformer sous peine de sanctions. Gilbert Collard, député européen RN, revient sur cette allocution. Pour lui, la vaccination obligatoire, c’est «une atteinte à la liberté de disposer de son propre corps». En contrepartie de celle-ci, il estime que l’on devrait «exiger que l’Union européenne rende public les contrats qui lient l’Union aux laboratoires» :

Source : RT France