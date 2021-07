Une lanceuse d’alerte agressée à l’ambassade de France après avoir repéré de faux dossiers (VIDÉO)

Françoise Nicolas, lanceuse d’alerte, a été agressée à l’ambassade de France de Cotonou au Bénin après avoir découvert un système de création de factures occultes imputées sur un budget de l’Etat. Après avoir exposé la situation à l’administration centrale, elle entend des rumeurs menaçantes et se sent harcelée sur son lieu de travail. Le 14 janvier 2010, elle est agressée et étranglée par une de ses collègues béninoise. Françoise Nicolas est rapatriée d’urgence en France, aucune enquête ne sera ouverte. Depuis, l’ancienne fonctionnaire se sent abandonnée par le ministère, qui ne lui a pas accordé de protection fonctionnelle :

Source : RT France