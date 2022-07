L’origine des Commandos marine (La Petite Histoire)

Les commandos marine français trouvent leur origine en 1942, lorsque le commandant Kieffer obtient de pouvoir former une unité purement française auprès des commandos britanniques. Après un entraînement rude, c’est à la tête de ses 177 hommes qu’il portera haut les couleurs de la France lors du débarquement allié du 6 juin 1944 en Normandie et de la campagne qui s’en suivra. Ce sont ces hommes qui furent les précurseurs de nos commandos marine actuels. Retour sur leurs origines, leur histoire et leurs faits d’armes :

Source : TV Libertés