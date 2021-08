Plutôt que d’appliquer le pass sanitaire, les trois bars et cafés de Mellionnec, village breton de 400 habitants en Côtes d’Armor, ont préféré fermer boutique. Ils préfèrent cette solution, plutôt que de choisir entre les vaccinés et les non vaccinés. Cette décision est loin de déplaire à la population, qui soutient ses restaurateurs à travers un collectif anti pass sanitaire :