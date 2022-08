Haute-Garonne : ils ferment leur épicerie-restaurant s’estimant « détestés » par une partie du village après avoir organisé un défilé homosexuel…

Lu sur Actu.fr :

“C’est une histoire de près de trois ans qui va se conclure à la fin de l’année 2022. Le jeudi 21 juillet, l’équipe de l’épicerie-restaurant La Source, basée à Caignac, a annoncé sur sa page Facebook sa fermeture définitive le samedi 31 décembre. Une annonce brutale, qui tenait en une seule phrase.

Début janvier, la rédaction de Voix du Midi Lauragais s’était longuement entretenue avec Laurent Fournie, le gérant des lieux. Il évoquait les obstacles auxquels faisait face le commerce de ce village d’un peu moins de 300 habitants. Entre consignes sanitaires difficiles à appliquer, manque d’affluence ou encore problèmes financiers notamment dus à l’inéligibilité de l’établissement au fonds de solidarité, la situation sur place paraissait difficile. Aujourd’hui, d’autres problèmes semblent pourtant être à l’origine de cette fermeture.

En effet, Laurent Fournie assure que les soucis financiers qu’il a pu rencontrer ne constituent pas l’élément déclencheur de la fermeture. Au contraire de la relation avec la clientèle locale dont il affirme qu’elle « n’a fait que se dégrader au fil des mois ».

En janvier, le gérant de l’établissement déclarait que seulement 20 % du chiffre d’affaires provenait de la clientèle locale. En ce mois de juillet, le Caignacais indique que ce chiffre est descendu à 15 %, le reste des clients émanant de l’extérieur de la commune.

“La plupart viennent par exemple de Villefranche-de-Lauragais, de Portet-sur-Garonne, voire même pour certains du Tarn pour acheter nos produits. On a développé une bonne relation avec eux, à tel point qu’ils viennent parfois de très loin pour nous apporter leur soutien.”

Malheureusement cet aspect positif de leur travail n’a pas suffi à compenser « le mal-être » vécu par l’équipe à Caignac, comme le définit Laurent Fournie. Il pointe du doigt un mépris global à son égard et celui de sa femme et sa fille qui travaillent à ses côtés :

Il semble qu’une majeure partie des habitants ne nous apprécient pas. Pourtant, ils étaient plus nombreux à venir lors du premier confinement. Certainement, en raison de la mesure de restriction de déplacement à 10 kilomètres autour de son domicile mais ils répondaient tout de même présent. Une fois cette étape passée on a déjà commencé à ressentir un fossé se créer entre eux et nous malgré le fait qu’on pensait bien s’entendre.

Cet éloignement de la clientèle locale, le gérant de La Source était prêt à l’accepter. Mais ce qui a grandement dérangé toute l’équipe, c’est « le manque de courtoisie et les signes d’impolitesse qui se sont multipliés », selon les termes employés par Laurent Fournie.

Beaucoup semblent nous reprocher de ne pas vraiment faire partie du village. Oui nous venons du nord de la France et nous sommes installés à Caignac en 2019, mais jamais je n’aurais pensé que ce détail suffirait à ce qu’on soit détesté.”