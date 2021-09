COVID: MACRON SERA-T-IL LUI AUSSI MIS EN EXAMEN UN JOUR,

COVID. EMMANUEL MACRON SERA-T-IL UN JOUR MIS EN EXAMEN ?



« Qu’ils viennent me chercher » avait lancé Emmanuel Macron devant les députés de la majorité réunis à la Maison de l’Amérique Latine à propos de l’affaire Benalla. C’était le 25 juillet 2018. Rajoutant, le responsable, c’est moi.



Trois ans plus tard, s’il ne risque rien tant qu’il est couvert par l’immunité présidentielle, il pourrait un jour regretter cet appel. La mise en examen pour mise en danger de la vie d’autrui dans la gestion de la Covid, d’Agnès Buzyn, alors sa ministre de la Santé, risque de lui retomber comme un boomerang. Et cette mauvaise gestion qui a coûté la vie à d’innombrables Français, dont nos anciens abandonnés dans leurs Ephad, est autrement plus délicate que le soutien d’Emmanuel Macron à Alexandre Benalla.



Si l’on en croit Agnès Buzyn, c ‘est en décembre 2019 qu’elle a alerté l’Élysée sur l’apparition d’un virus dans la lointaine Chine. Elle avait été l’une des premières avertie du potentiel danger mortel de ce virus apparut dans un laboratoire de Wuhan. Laboratoire inauguré à grands frais en présence du premier Ministre Bernard Cazeneuve et de son mari, Yves Lévy, alors directeur de l’INSERM,



Peut-on déclarer responsable, sinon coupable le président français sur les seules déclarations de son ancienne ministre de la Santé. Agnès Buzyn n’était pas d’ailleurs la première à prévenir le président d’une prochaine catastrophe sanitaire. L’Ambassade de France à Pékin avait pressenti que ce virus allait se répandre dans le monde, et dès décembre, le Quai d’Orsay en avait été averti. Et le ministre des Affaires Étrangères a du se faire un devoir d’en toucher un mot au Président. Une hypothèse raisonnable me semble-t-il.



Ce qui est certain, alors que la justice de la République est en train de s’intéresser de très près aux responsabilités de cette mauvaise gestion, (Pas de masque, donc il n’est pas recommandé d’en porter. Pas d’argent pour se lancer dans la recherche d’un vaccin. Pas de vaccin, mais tous les soirs un bilan morbide sur les chaînes d’info) c’est qu’Emmanuel Macron était au courant de la létalité de ce virus inconnu et qu’il n’a rien fait pour prendre les devants et en alerter les Français.



Même si c ‘est le cas de la plupart des dirigeants de la planète, sa responsabilité devrait forcément à un moment ou à un autre, être mise en cause, ne serait-ce que par des actions judiciaires des familles des défunts.



Alors, non M. Macron, ce ne sont pas les Français qui viendront vous chercher pour que vous fassiez amende honorable, mais la Cour de Justice de la République, lorsque votre immunité ne vous assurera plus de sa clémence légale et constitutionelle.



Floris de Bonneville