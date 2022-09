Le nombre d’étrangers venant en France pour étudier a augmenté de 20% en 5 ans

Parmi le top 10 des pays d’origine des étudiants en France, les marocains (+22%) et algériens (+19%) sont toujours en tête, et on note aussi une forte poussée des étudiants italiens (+57%), espagnols (+51%) et sénégalais (+62%) depuis 5 ans.

— Aymeric Pontier (@aympontier) September 12, 2022