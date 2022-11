Éric Ciotti : “Accueillir l’Ocean Viking est une faute très lourde” (VIDÉO)

Le sort de l’Ocean Viking divise l’Europe et les différents partis politiques français. Le navire, qui compte plus de 200 migrants dont une cinquantaine d’enfants à son bord, va être accueilli au port de Toulon ce vendredi matin. Une décision que regrette le député Les Républicains des Alpes-Maritimes Éric Ciotti, dans “Apolline Matin” sur RMC et RMC Story : “Ce n’est pas qu’un objet humanitaire, c’est un signe extraordinairement négatif adressé à ceux qui font le commerce d’êtres humains. C’est ce que souhaitait les passeurs. Quelque part, ils ont obtenu satisfaction grâce à la France Le président Macron, il y a quelques années avec l’Aquarius, avait dit qu’il ne fallait pas faire preuve de bons sentiments et faire preuve de fermeté, c’est une faute très lourde de la part du gouvernement français. Emmanuel Macron trahi une fois de plus sa parole. C’est un signal de laxisme migratoire qui prend une étape nouvelle”.

Source : RMC