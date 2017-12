NDDL : voici comment les zadistes se préparent à une évacuation par la police

Mobilisation générale contre le capitalisme de connivence. Les médiateurs chargés de sortir de l’impasse le dossier de l’aéroport contesté de Notre-Dame-des-Landes préconisent le “retour à l’état de droit” et l’évacuation de la ZAD “quelle que soit l’option retenue” et “dès la décision gouvernementale”, attendue au plus tard fin janvier, selon leur rapport remis au gouvernement mercredi. A Notre Dames-des-Landes, les zadistes se mobilisent pour protéger la “zone à défendre”. Une vigie a notamment été construite sur une structure agricole pour alerter rapidement en cas d’opération de police. “En cas d’intervention, il y aurait des dizaines de milliers de personnes qui viendraient défendre la ZAD, se battre contre les forces de l’ordre” assure Camille, porte-parole de la ZAD et agriculteur, dont les terres sont menacées par la construction de l’aéroport :

Las de l’indécision politique, “pro” comme “anti” Notre-Dame-des-Landes en appellent au “courage” du président de la République. Le projet est né au milieu des années 1960 et relancé en 2000, indispensable au développement économique du Grand Ouest pour ses partisans, néfaste pour l’environnement et gaspilleur d’argent public pour ses opposants. Retour en image sur les dernières années de la saga :