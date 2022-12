Ce lundi dans “Punchline” sur Europe 1 et CNEWS, Laurence Ferrari revient sur la polémique qui a éclaté à Sciences Po Paris la semaine dernière avec son directeur Mathias Vicherat. Des élèves se sont senti discriminé quand une professeur de danse a refusé d’utiliser les termes “leader” et “follower” pour les désigner. Cette professeur a quitté l’université en disant que les mots “homme” et “femme” ne sont plus utilisé à Sciences Po. Mathias Vicherat donne sa version des faits :