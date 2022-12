USA/Chine : une guerre jusqu’au dernier Européen (Charles Gave)

“La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l’Amérique. Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort apparemment.” Cette citation du président Mitterrand, les Français commencent à en comprendre le sens. L’euro nous a été vendu dans les années 90 comme étant le futur concurrent du dollar mais n’a en fait jamais été en capacité de l’être. Aujourd’hui, le billet vert reste la monnaie du commerce international mais les Etats-Unis perdent du terrain avec leurs échecs militaires, une dette abyssale et un président lucide deux heures par jour. Sans compter l’erreur fondamentale au début des années 2010 d’avoir extraterritorialisé leur droit. Pendant ce temps, depuis la crise de 2008, la Chine créée, avec d’autres nations, son propre monde monétaire notamment en dédollarisant son économie et en accumulant toujours plus d’or. Entre les deux grands empires américain et chinois, l’Europe s’empêtre avec une monnaie et un secteur énergétique en pleine crise, le tout dans le délire d’une transition énergétique qui va coûter un pognon de dingue. Pour l’invité de “Politique & Eco”, l’analyste Charles Gave, la France s’apprête à retourner à l’âge de pierre…

Source : “Politique & Eco” n°368, TV Libertés